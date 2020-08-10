Çocuklardan büyük kahramanlık! Annelerini ölümden kurtardı

Necla K. eve gelerek boğazına bıçak dayadığını, çocuklar sayesinde kurtulduğunu belirterek, "Evi bastı, çocuğuma karışma dedim ve önüne geçtim o sırada bıçağı alıp boğazıma dayadı çocuklar beni zor aldı elinden. Kızım onu merdivenden itmek zorunda kaldı. Kapıyı üzerimize zor kilitledik. Evin camlarını kırdı, çerçeveleri aşağı indirdi. Elinde silah da vardı nereye bıraktı bilmiyorum. Şikayetçi olursam çocukları ve beni öldürecekmiş" diye konuştu.

Necla K. ve çocukları polis merkezine götürüldü. Necla K. eşinden şikayetçi oldu. Ekrem K. hakkında 'tehdit ve hakaretten' işlem başlatılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.