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Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'in Hizan ilçesinde saat 22:20'de 4.6 22:24'de de 3.4 büyüklüğünde iki meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.7 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

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