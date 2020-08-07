Uzman isimden o ile deprem uyarısı! 6 ilçe çok hissedecek yarın bile olabilir!

'ANTALYA'DA 6 İLÇE DEPREMİ DAHA ŞİDDETLİ HİSSEDECEK'

Olası bir depremde Antalya'da en çok etkilenecek 6 ilçe olduğunu belirten Yüklü, şöyle konuştu:

"Antalya'da hiç deprem olmaz, Antalya'da tsunami olmaz diye söyleyen bir kesim var. 1900-2020 arasındaki 120 yıllık süreçte 5 ve üzerindeki depremler elimizde mevcut. Helenik Yay dediğimiz Girit ve Rodos Adası'ndan, Antalya'nın tam altından Batı Anadolu'ya batan bir levhamız var. Burada çok ciddi deprem aktivitesi var. Büyük depremler üretmiş ve üretmeye devam edecek. Daha da büyüğünü göreceğiz. Etkileşimden dolayı Antalya'da en çok etkilenecek yerler Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Aksu ve Alanya kısımları olacak. Çünkü sahil kesiminde deprem ortaya çıktığında, deprem dalgaları gevşek, alüvyonel zemin dediğimiz yerlere geldiği zaman genlikleri büyüyeceği için daha şiddetli hissedilecek. Sahil kesimindeki yerleşim yerleriyle ilgili belediyelerin ciddi önlemler alması gerekiyor."