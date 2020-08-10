AK Parti’den manipülatif anketlere tokat gibi yanıt: Oy oranı yüzde 42-44 bandının altına hiç düşmedi

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİALARI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Muharrem İnce ile beraber uzun dönem grup başkanvekilliği yaptık. İnce'nin ortaya koyduğu siyaset itirazları ve yaptığı açıklamalar zaten kamuoyu olarak ve özellikle medya mensupları olarak herkesin malumu. Kendisi de, bir siyasi parti kurmaktan ziyade bir hareket başlatmak istediğini ifade etti. Bu süreç tabi ki kendisinin bileceği ve yöneteceği bir süreç. CHP içerisinde hangi sonuçları doğurur bununla ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. CHP'nin, AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor, CHP'nin Muharrem İnce'ye dönük yüzü kendi iç meseleleri."

"KURULAN SİYASİ PARTİLER İLE İLGİLİ KARARI VEREN MİLLETTİR"

Ünal, "Her partiye küsen kişilerin parti kurmasını doğru buluyor musunuz" şeklinde yöneltilen bir soruya, "Siyasette insanların siyasi hareket oluşturmaları ve parti kurmaları onların genel olarak hakları. Siyasi parti kurma konusunda bizim siyasi parti kuranlara neden siyasi parti kuruyorsunuz ya da bu doğru değil gibi bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Burada söz de karar da milletin. Siyasetin güzel tarafı da bu. Türkiye'de birçok siyasi parti kuruldu, kurulan siyasi partiler ile ilgili kararı veren millettir. Bu partiler ile ilgili karar verecek olan milletimizdir" dedi.

"İYİ PARTİ'NİN KENDİ MECRASINA VEYA KENDİ SİYASAL TABANINA HENÜZ DAHA OTURMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Ünal, "Siyasi partiler kendi tabanlarının sosyolojisi ile birlikte hareket ederler. Siyasi partiler, kendi tabanlarının hassasiyetlerini ve taleplerini kaçınılmaz olarak dikkate almak durumundalar. Kurulduğu günden ve daha sonraki süreçteki ittifakların içerisindeki pozisyonlarından dolayı İYİ Parti'de birçok kez açıklama yapmak durumunda kaldı. Meral Akşener ve sözcüleri de bu konularda açıklama yapmak ve bu konuyu bir siyasi zemine oturtmak konusunda ciddi güçlükler yaşadılar ve bu güçlükler hala görülüyor. İYİ Parti'nin kendi mecrasına veya kendi siyasal tabanına henüz daha oturmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer gazetecinin, "İstanbul Sözleşmesi konusunda AK Parti'de farklı görüşlerin olduğu söyleniyor? Bu konuya ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir" sorusuna Ünal, şu cevabı verdi:

"Siyaset, doğası gereği toplumda tartışılan her konuyu ilgi alanına alır ve onu değerlendirir. Bu konuda da bir toplumda yaşanan tartışma süreci var. Bu tartışma sürecinin AK Parti için karşılığı öncelikli olarak meselenin kendi zemininde tartışılması ve değerlendirilmesidir. Bu konuda biz de parti olarak değerlendirmelerimizi yaptık ve zaman zaman bu değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Konunun muhatapları olan yani parti sözcümüz ve hükümet sözcümüz bu konularla ilgili gerekli görüşlerini paylaştılar, bundan sonra da paylaşacaklar."

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ünal, "Görüşmeleri BTK yapacak. Dolayısıyla görüşmelerin herhangi bir siyasi ayağı söz konusu değil. Görüşmeleri gerçekleştirmede muhatap olan BTK. 1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek. 1 Ekim'de ilk uyarı yapılacak. Ondan sonraki 30 gün içerisinde eğer bir geri dönüş olmazsa yasa da belirtilen yaptırımlar uygulamaya geçecek. Burada maalesef muhalefet, Twitter'e, Facebook'a Türkiye'de hukuki ve mali bir muhataplık oluştu yerine sosyal ağların hakkını savunmak için yasayı Anayasa Mahkemesine taşımayı tercih etti. Yasanın hangi gerekçesini alıp Anayasa Mahkemesine götürecekler onu da merak ediyorum" cevabını verdi.