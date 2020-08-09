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Muharrem İnce’den son dakika haberi! İşte yol haritasını açıklayacağı tarih…

Yeni parti kuracağı haberi geçtiğimiz haftaya bomba gibi düşen Yalova Milletvekili ’den sıcak bir haber geldi. Muharrem İnce’nin perşembe günü saat 11.00’de ’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağı bilgisi paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Muharrem İnce’den son dakika haberi! İşte yol haritasını açıklayacağı tarih…

Parti kuracağı iddiaları siyaset gündemine oturan Muharrem İnce "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" demişti.

MUHARREM İNCE'DEN FLAŞ HABER! TARİH BELLİ OLDU

Nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Muharrem İnce'den önemli bir son dakika haberi geldi. İnce'nin beklenen yol haritasını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. CHP'li İnce'nin Perşembe 11.00'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yaparak siyasettekinden sonra adımlarını kamuoyu ile paylaşacağı kaydedildi.

"BÖLÜCÜ OLAN KİM?"

CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlandığı belirtilen Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve ekibine cevap gelmişti. İnce attığı tweette "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.

"CHP TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KALESİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu ise cevap olarak, "Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli." demişti.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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