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Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı

Belediye Başkanı 'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şerifoğulları, evde kendisini izole etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı

Belediye Başkanı AK Parti'li , temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu.

Hastanede Şerifoğulları'na yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi.

Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

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