Kavga ettikleri gençlerin motosikletini yakmışlardı! Ağır Ceza'da yargılanacaklar

İstanbul Eyüpsultan'da parkta köpekleri ile birlikte oturdukları sırada şüpheliler ile tartışan Yunus T. ve Yunus B. tartışma sonrası bıçakla tehdit edildi. Şüpheliler bununla da yetinmeyin müştekilere ait motosikleti benzin dökerek yaktı. Kameralardan tespit edilen olay sonrası şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, gece saatlerinde müştekiler Yunus B. ve Yunus T.'nin yanlarında köpekleri ile parkta oturdukları kaydedildi.

KÖPEKLERİNİ ALDILAR

Şüpheliler İbrahim E. ve Tarık Sinan K. ile köpekler sebebiyle tartışmaya başladıkları, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga esnasında şüphelilerin bıçak zoruyla köpeği yanlarına alarak vermedikleri belirtildi.

TEHDİT EDİP MOTOSİKLETİ YAKTILAR

Bu esnada şüpheli Tarık Yasin K.'nin bıçak ile her iki müştekiyi de ayrı ayrı yaraladığı, müştekilerin olay yerinden uzaklaşmak istedikleri sırada; şüphelilerin müştekilere hitaben 'Sizi öldüreceğiz, seninle görüşeceğiz, seninle hesaplaşacağız" şeklinde tehditlerde bulundukları belirtildi. Olaylar ardından şüphelilerin müşteki Yunus T.'ye ait motosikletin üzerine benzin dökerek yaktıkları kaydedildi.

Yapılan kamera kaydı incelemelerinde, şüphelilerin müştekiler ile bir süre sohbet ettikleri ve parkın iç kısımlarına doğru ilerledikleri, burada kamera görüş açısına göre tam görülmemekle birlikte aralarında arbede çıktığı, müştekilerin kaçtığı, şüphelilerin kovaladıkları, yine şüphelilerin motosikletin bulunduğu bölgeye doğru ilerledikleri tespit edildi.

YARGILANACAKLAR

Savcı, şüpheli İbrahim E.'nin 'Yakarak Mala Zarar Verme', 'Basit Yaralama', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma', 'Birden Fazla Kişi İle Tehdit' suçlarından, şüpheli Tarık Sinan K.'nın İse 'Yakarak Mala Zarar Verme', 'Basit Yaralama', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma', 'Silahla Basit Yaralama' Ve 'Birden Fazla Kişi İle Tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, olaya katılan yaşı küçük şüpheli E.R.'nin dosyasının ayrıldığı belirtildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH