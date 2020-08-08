08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Askerler dağ tepe Miraç'ı arıyor!

Son dakika haberine göre; 'ın Dicle ilçesinde, geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki 'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Askerler dağ tepe Miraç'ı arıyor!

Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları ama çalışması başlattı.Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün, 9'uncu gününde de sürdürüldü. Kelekçiler Mahallesi sınırında bulunan Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, iz takip köpekleriyle bölgeyi karış karış arıyor.

Dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, Miraç'ın izine henüz rastlanmadı.

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