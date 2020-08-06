06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Çanakkale'de korkutan orman yangını

Son dakika haberine göre 'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Alevlere 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 53 personelle müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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