Son dakika: Çanakkale'de korkutan orman yangını
Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Alevlere 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 53 personelle müdahale edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.