İstanbul Kayışdağı ormanında yangın çıktı
İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda akşam saatlerinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
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Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yangını ardında soğutma işlemlerini sürdürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.