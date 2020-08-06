Gadiri Hum bayramı nedir, neden kutlanır? Gadiri Hum bayramını kimler kutlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gadir Hum, Hz Muhammed'in Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gündür. Sosyal medyada en çok merak edilenler listesinde ilk sırada yer alan bugün Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki, Gadiri Hum bayramı nedir, neden kutlanır? Gadiri Hum bayramını kimler kutlar? Merak edilen detaylar haberimizde...

GADİR-İ HUM NEDİR?

Gâdir-î Hum "Hum Gölcüğü" Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.