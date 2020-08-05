Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın

Ekipler soğutma çalışması başlattı.







1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan yangınla ilgili Pendik Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Toplam 1.6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.



