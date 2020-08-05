05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın

Son dakika... 'da ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sev edildi. Yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ayıca, ormanında bugün çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın

'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışması başlattı.



1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangınla ilgili Pendik Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplam 1.6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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