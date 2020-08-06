06 Ağustos 2020, Perşembe
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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

Son dakika haberi... Avcılar'da cadde üzerinden kamyon ve binek aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile ağaca çarpıp devrilen kamyon parçalanırken sürücü içinden sağ çıktı. Öte yandan sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyon sürücü M.Y. yönetimindeki 34 JY 4942 plakalı binek araba ile cadde üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybı nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

Kaza sırasında ağaca çarpan kamyon yan yatarak devrildi. Kamyon parçalanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı ve ambulans ile hastaneye sevk edildi.Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

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