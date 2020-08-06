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Kayseri'de iş makinesi gölgesinde uyuyan köpek için çalışmayı durdurdular

ekipleri, iş makinesi gölgesinde uyuyan köpeği uyandırmak yerine, çalışmayı durdurdu. Köpeğin uyanmasının ardından asfalt çalışmasına devam edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Kayseri'de iş makinesi gölgesinde uyuyan köpek için çalışmayı durdurdular

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi, Zafer Caddesi'nde asfalt çalışması yapan Kocasinan Belediyesi ekipleri, iş makinesinin gölgesinde uyuyan köpeği fark etti.

ÇALIŞMAYI DURDURDU

Ekipler, köpeği uyandırmak yerine, 20 dakika çalışmayı durdurdu.

ASFALT ÇALIŞMASINA DEVAM EDİLDİ

Kocasinan Belediyesi, uyuyan köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, "Küçük dostumuzu uyandırmaya kıyamadık, çalışmayı durdurduk" notu ile paylaştı. Köpeğin uyanmasının ardından asfalt çalışmasına devam edildi.

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