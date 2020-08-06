Kayseri'de iş makinesi gölgesinde uyuyan köpek için çalışmayı durdurdular
Kocasinan Belediyesi ekipleri, iş makinesi gölgesinde uyuyan köpeği uyandırmak yerine, çalışmayı durdurdu. Köpeğin uyanmasının ardından asfalt çalışmasına devam edildi.
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Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi, Zafer Caddesi'nde asfalt çalışması yapan Kocasinan Belediyesi ekipleri, iş makinesinin gölgesinde uyuyan köpeği fark etti.
ÇALIŞMAYI DURDURDU
Ekipler, köpeği uyandırmak yerine, 20 dakika çalışmayı durdurdu.
ASFALT ÇALIŞMASINA DEVAM EDİLDİ
Kocasinan Belediyesi, uyuyan köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, "Küçük dostumuzu uyandırmaya kıyamadık, çalışmayı durdurduk" notu ile paylaştı. Köpeğin uyanmasının ardından asfalt çalışmasına devam edildi.