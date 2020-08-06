06 Ağustos 2020, Perşembe
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Bursa’da akılalmaz olay! Ablasını 9 yerinden bıçakladı

'da öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak’taki bir apartmanda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa B.(35), hemşire ablası 'ı (45), 2 yıl önce yeğeni kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yerinden bıçakladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Bursa’da akılalmaz olay! Ablasını 9 yerinden bıçakladı

Mustafa Ballı, uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin" diyerek, bıçakla saldırdı. O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa B.'ye engel olmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Çığlıklar üzerine gelen mahalleli, Mustafa B.'yi zorla binadan çıkarttı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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