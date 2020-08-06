Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir kadın meydana gelen şiddetli patlamaya doğumhanede yakalandı. Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sırasında Emmanuelle Khnassier, El-Rum Hastanesi'nde doğumhaneye alınmıştı.
KAYDA GEÇTİ
Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle'nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti.
BEBEK VE ANNENİN DURUMU İYİ
Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi. Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HİZMET DIŞI KALDI
Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi'nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.
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