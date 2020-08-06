Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

BEBEK VE ANNENİN DURUMU İYİ

Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi. Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.