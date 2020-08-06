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Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

'ın başkenti 'ta bir kadın meydana gelen şiddetli patlamaya doğumhanede yakalandı. sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

'ın başkenti 'ta meydana gelen şiddetli sırasında Emmanuelle , El-Rum Hastanesi'nde doğumhaneye alınmıştı.

Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı BEYRUT'TA BİR KADIN PATLAMAYA DOĞUMHANEDE YAKALANDI

KAYDA GEÇTİ

Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle'nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti.

BEBEK VE ANNENİN DURUMU İYİ

Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi. Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HİZMET DIŞI KALDI

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi'nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.

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