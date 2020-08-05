05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

Silivri'deki deresindeki kirlilik alarm veriyor! Boğluca deresinde su bulandı. İstanbulluların hafta sonları denize girmek ya da temiz hava almak için tercih ettiği adreslerden biri olan Silivri sahilindeki deredeki görüntü korkuttu. Kirlilik alarm veriyor. Vatandaşlar 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepkili. Bir an önce sorumluları göreve davet ettiler. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları bölgeden aktardı.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

İstanbul Silivri'deki Boğluca deresindeki kirlilik alarm veriyor.

Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

Boğluca deresinde su bulandı. Kahverengi akıyor.

Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

İstanbulluların hafta sonları denize girmek ya da temiz hava almak için tercih ettiği adreslerden biri olan Silivri sahilindeki deredeki görüntü korkuttu.

Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

Kirlilik alarm veriyor. Vatandaşlar CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepkili.

Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

Bir an önce sorumluları göreve davet ettiler.

Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

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Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

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