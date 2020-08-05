Ankara’da bakıcı yatağa bağımlı ‘İstiklal Gazisi’nin eşine şiddet uyguladı

"BU BİR İNSANIN YAPABİLECEĞİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Türkiye koşullarında maddi imkanları olmayan, bakıma ihtiyaç duyan insanların bulunduğunu söyleyen Şükran K., "Yaşlılarımıza neler yapılması gereken konularda birtakım adımlar atılmasını istiyoruz. Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Kendisi çok naif, karıncayı bile incitmemiş bir insan. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil. Bu şekilde bakılan ve şiddet gören yaşlılarımız ve çocuklarımız var. Yaşlılarımız için bakıcıların, örneğin sağlık kontrollerinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.