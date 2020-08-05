Son dönemlerdeki olayların ardından "Çeşme Kaymakamı"nın görev yeri değiştirildi
Son olarak Ukraynalı manken Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de sürpriz değişiklik yaşandı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yerini değiştirdi.
YENİ KAYMAKAM ÜNAL ÇAKICI
Hacı Mehmet Kara, İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı'na ise Ünal Çakıcı getirildi.
MANKENE DARP İDDİASI
Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clup'ta darp edildiğini iddia etmişti. Darp olayıyla ilgili olarak, bir diğer iddia ise Ukraynalı kadının sevgilisi tarafından darp edildiği yönündeydi.
"ONLARA KÖR BİR GÖZ ÇEVİRİP DURMAMALIYIZ"
Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" demişti.