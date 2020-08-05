Son dönemlerdeki olayların ardından "Çeşme Kaymakamı"nın görev yeri değiştirildi

"ONLARA KÖR BİR GÖZ ÇEVİRİP DURMAMALIYIZ"

Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" demişti.