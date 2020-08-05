05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

'da Bekir A., eşi Dilek A.'yı öğle saatlerinde Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan çalıştığı istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak öldürürdü, istasyon sahibi B.'yi de ağır yaraladı. Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

Eşi Dilek A.'nın kafesinde çalıştığı benzin istasyonuna gelen Bekir A., daha sonra üst kata çıktı.

Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş açtı. Olayın ardından Bekir A., otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

İsmi öğrenilemeyen Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara’da dehşet! Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp patronunu ağır yaraladı

Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA