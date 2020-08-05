Tosuncuk’un bir foyası daha ortaya çıktı! İtirafçı olan eski CEO’sunu tehdit ettirmiş

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlikbank adı altında kurulan bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.