Hakkari’de kazada ölen Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi

"İKİSİ BERABER ÖLÜME YAN YANA YÜRÜDÜLER"

Aysun Er'in kardeşi Yasemin Er de, Aysun ile Savaş'ın okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu belirterek, "Bayramdan sonra düğün yapacaklardı. Aysun çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler. Pandemi olduğu için bu sene evlenmelerini istemiyorduk. Ama onlar daha kötü şeyler olabilir diye evlenmek istiyorlardı. Bir hafta sonra yüzük takma merasimi olacaktı. İkisi de beraber gitti pikniğe ve orada beraber hayatlarını kaybettiler. Aysun'un 7 ay önce kadrosu geldi ve milli eğitime atandı. Çok mutluydu. Bizde artık onların düğününü bekliyorduk. Ama böyle bir acının yaşayacağını asla tahmin bile etmiyorduk. Gerçekten acımız çok büyük. Bizden giden bir kişi değil, iki kişi. Toprağa gelin ve damadımızı verdik'' şeklinde konuştu.