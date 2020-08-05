Tekne faciasında kan donduran iddia: Kaptan şaka yapmak isterken...

"SİZİN İÇİN TEKNE AYARLADIM' DEYİNCE TAMAM DEDİK"

Akşam saatlerinde yanına gelen ailesi ile birlikte vakit geçirdiğini belirten Özarmağan, daha sonra annesinin arkadaşı olduğunu belirttiği Şennur Avcı'nın, annesini aradıktan bir süre sonra kızı Kardelen Avcı (17) ile birlikte yanlarına geldiğini söyledi. Özarmağan, "Sahilde hep birlikte sohbet ettik. Mustafa Güzel de arada bir gelip gidiyor ve kendisiyle de sohbet ediyorduk. Güzel, kaptan Adem D. ile konuşmuş ve 'sizin için tekne ayarladım, sabah 7'de tekneyle açılıp, karşı koyları gezip geleceğiz' deyince bizde tamam dedik. Sabah olunca ben ve Mustafa Güzel tekneye bakmaya gittik. Kaptan Adem D., tekne ile açılmış. Bir süre bekledikten sonra kaptan geldi ve teknenin içerisine biraz su dolmuş olduğunu gördüm. Kaptan, 'teknenin içerisine biriken suyu boşaltın da çıkalım' dedi. Bizde tekne içerisine dolan suyu boşalttık. Kaptan, bize kaç kişi olduğumuzu sormadı ve 'hadi binin gidelim' dedi. Kişi sayısını sorsaydı biz o kadar kişi binmezdik. Tekneye bindikten sonra oradaki bir tatil köyüne gittik. Mustafa Güzel'in çapa atmasıyla yaklaşık yarım saat yüzdük, eğlendik. Kaptansa teknede alkol içti" diye ifade etti.