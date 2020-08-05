Adana’da akılalmaz olay! Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti

"KIZIMA YAPMADIĞI KALMADI…"

Seniha K., "Bir senedir kızıma yapmadığını bırakmadı ama çocuklar için bir şey söylemiyoruz. Babası ona para vermiş araba da aldılar. Sen parayı istersen ben seni boşarım deyip darp ediyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz adalet yerini bulur'' dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.