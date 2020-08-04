TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal açıkladı! Koronavirüs aşısında insan deneyleri başlıyor!

KENDİ ETKEN MADDESİNİ ÜRETEBİLEN ÜLKEYİZ

Mandal, "Covid-19'un tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar var. Artık biz de hammaddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.