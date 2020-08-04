04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

Son dakika haberi... 'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. sularına kapılan dana yaklaşık üç yüz metre boyunca sürüklendikten sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

Göle ilçesinde bayram boyunca etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle birçok evde hasar oluştu. İl genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı. Özellikle dolu yağışı ve sağanak etkili olduğu Göle ilçesinde köylerdeki evlere büyük ölçüde zarar verdi.

Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki gün önce etkili olan sağanak sebebiyle bazı besiciler, hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti. Dönüş yolunda sel suları ve sağanak sebebiyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki hayvanlardan biri akıntıya kapıldı.

Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

Akıntıya kapılan dananın yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

Sel sularına kapılan dana 300 metre sürüklendikten sonra dere kenarına yaklaşınca dengesini sağlayarak kıyıya çıkarak kurtuluyor.

Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

Sürüdeki diğer hayvanlar da akıntıya kapılmadan karşıya geçti.

Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

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Son dakika: Ardahan'da sel anı! Büyükbaş hayvan böyle sürüklendi

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