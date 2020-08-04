Bein Sports nasıl iptal edilir? Bein Sports üyelik iptali nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Süper Ligi ve Avrupa'dan birçok takımın yer aldığı paketleri izlemek için Bein Sports üyeliğinizin olması gerekiyor. Ancak son saatlerde üyeliğini iptal etmek isteyenler araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Bein Sports nasıl iptal edilir? Bein Sports üyelik iptali nasıl, nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

BEIN SPORTS İPTAL NASIL YAPILIR?

Bein Sports üyeliğini iptal ettirmek için farkı yöntemlerde bulunmaktadır:

- Digitürk yetkili servisleri üzerinden üyelik iptali

- Digitürk müşteri hizmetleri üzerinden üyelik iptali

- Faks göndererek üyelik iptali

- Evden evrak teslimiyle üyelik iptali

- Adrese mektup göndererek üyelik iptali

Diğer bir yöntem olarak ise 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerinin aranması yolu ile de yapılmaktadır. Bein Sports'un faks numarası 0212 473 99 99'dur. Bu numaraya üyelik iptal formunun faks çekilmesi halinde de abonelik iptal işlemleri yapılabilmektedir.

- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

- Abone imzası

- Aboneye ait cep telefonu numarası

- Üyelik iptal gerekçesi

- Üyelik numarası ya da dijital kart numarası