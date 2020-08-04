Kayseri’de bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti
Kocasinan ilçesinde saat 14.00 sıralarında çimento firması sahibi 49 yaşındaki Orhan Adıbelli, kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü.
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İddiaya göre çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.
3 MERMİ İSABET ETTİ
Saldırgan kaçarken vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.