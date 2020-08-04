04 Ağustos 2020, Salı
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Kayseri’de bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

Kocasinan ilçesinde saat 14.00 sıralarında çimento firması sahibi 49 yaşındaki , kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Kayseri’de bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

İddiaya göre çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

3 MERMİ İSABET ETTİ

Saldırgan kaçarken vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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