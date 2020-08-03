İşte 6 kişiye mezar olan o pikap! Kaza yerinden böyle götürüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesinde şarampole yuvarlanarak, 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli, 2'si sivil toplam 6 kişinin ölümüne neden olan aracın, pikap olduğu ortaya çıktı. Pikap, devrildiği şarampolden çıkartılarak, çekiciyle bölgeden götürüldü. Acı kazanın yaşandığı bölgeye ulaşımı sağlayan yol ise 'güvenli olmadığı' gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi. Hakkari'in Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri hastaneye akın etti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.
Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti.
VALİLİK'TEN KAZA AÇIKLAMASI
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili bir açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "3 Ağustos 2020 günü saat 09.08 sıralarında ilimiz Yüksekova İlçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 personelimiz ve 3 vatandaşımız olmak üzere toplamda 6 vatandaşımız olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine intikal ettirilen 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlamış olup; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz" denildi.