İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Avcılar sahiline akın etti
Kurban Bayramı'nın son gününde sıcaktan bunalan binlerce kişi Avcılar sahiline akın etti. Denize girenlerin büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
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Avcılar sahilindeki ağaçlık alanda piknik yapmayı tercih edenlerin yanı sıra 8 kilometrelik sahil şeridinde bulunan kayalıkların bulunduğu mini koy sıcaktan bunalanlar için plaja döndü.
KURALLARA UYMADILAR
Kumsal yerine kayalıkların üzerinde uzanarak güneşlenenler ile denize girenlerin büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.