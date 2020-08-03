İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Avcılar sahiline akın etti

Avcılar sahilindeki ağaçlık alanda piknik yapmayı tercih edenlerin yanı sıra 8 kilometrelik sahil şeridinde bulunan kayalıkların bulunduğu mini koy sıcaktan bunalanlar için plaja döndü.

KURALLARA UYMADILAR

Kumsal yerine kayalıkların üzerinde uzanarak güneşlenenler ile denize girenlerin büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.