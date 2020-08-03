Tokat’ta serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Bir süre sonra serinlemek için girdikleri gölette Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının çırpındığını gören Enes Kökçü kıyıya yüzerek yardım getirmek için köye gitti. Kökçü, akrabalarına ve jandarmaya haber verdi.