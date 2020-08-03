03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Tokat’ta serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

Erbaa ilçesinde saat 13.00 sıralarında serinlemek için İverönü Köyü’nde bulunan sulama göletine giren ikisi de 16 yaşında olan  ve akıntıya kapılarak boğuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Tokat’ta serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

Erbaa ilçe merkezinde oturan , ve bayram tatili için köylerine gitti. Üç arkadaş köylerinde bulunan sulama göletine piknik yapmaya gitti.

ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Bir süre sonra serinlemek için girdikleri gölette Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının çırpındığını gören Enes Kökçü kıyıya yüzerek yardım getirmek için köye gitti. Kökçü, akrabalarına ve jandarmaya haber verdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ve ekipleri yaptıkları çalışmayla Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü'nün cansız bedenlerine ulaştı.

İki gencin cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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