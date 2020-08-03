Tokat’ta serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Erbaa ilçesinde saat 13.00 sıralarında serinlemek için İverönü Köyü’nde bulunan sulama göletine giren ikisi de 16 yaşında olan Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü akıntıya kapılarak boğuldu.
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Erbaa ilçe merkezinde oturan Fatih Kırık, Hüseyin Gazi Kökçü ve Enes Kökçü bayram tatili için köylerine gitti. Üç arkadaş köylerinde bulunan sulama göletine piknik yapmaya gitti.
ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR
Bir süre sonra serinlemek için girdikleri gölette Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının çırpındığını gören Enes Kökçü kıyıya yüzerek yardım getirmek için köye gitti. Kökçü, akrabalarına ve jandarmaya haber verdi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaptıkları çalışmayla Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü'nün cansız bedenlerine ulaştı.
İki gencin cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.