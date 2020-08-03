03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik! Dönüş yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik! Dönüş yoğunluğu başladı

tatilini dışında geçirmek için memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşlar İstanbul’a dönmeye başladı.Tatilcilerin dönüşü nedeniyle ’nda hareketlilik yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
ABONE OL
İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik! Dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşların İstanbul'a dönmeye başlamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin yarın bitecek olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü, İstanbul Havalimanı'nı hareketlendirdi.



Bayram tatilini ailesiyle birlikte memleketi Adıyaman'da geçiren Hüseyin Erşen "Kurbanlarımızı kestik. Aile ve akraba ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Babamızı, annemizi görmeye gittik. Şimdi de geri döndük" diye konuştu.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI
Tatilcilerin İstanbul'a dönüşünün başlamasının ardından İstanbul Havalimanı yetkilileri tüm önlemleri aldı. Korona virüs önlemleri kapsamında yolcuları sık sık uyaran yetkililer, yolcuların önlemleri gevşetmesine izin vermedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram dönüşü hareketliliği! Havadan görüntülendi 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ! HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA