Türk Kızılayı'ndan 16 ülkede kurban kesimi!

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılayın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyasında alınan yaklaşık 150 bin hisse kurban vekaletinin kesim işlemleri tamamlandı.

Türkiye ile birlikte Balkanlar, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 17 ülkede kurban kesimlerini tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, yurt dışında eşit pay edilerek ve soğuk zincir korunarak hazırladığı kurban etlerinin dağıtım faaliyetleriyle de sofraları bereketlendirdi.

Yurt içi için alınan ve kesilen kurbanlıkların etlerinin bir kısmı, aşevlerinde sıcak yemek ve anlık olarak dağıtıldı.

Kurban etlerinin büyük bir kısmı da kavurma konservesi haline getirilerek sosyal yardımlar ve afet durumlarında ihtiyacı olana ulaştırılacak. Bu sayede sadece Kurban Bayramı'nda değil, yıl boyunca sofralara kurban bereketi taşınacak.

KESİMLERLE BİRLİKTE VEKALET SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ

Yurt içindeki kesimler 13 kombinada gerçekleştirilirken yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 16 ülkede yapıldı.

Kesimi yapılan kurbanlarla ilgili bilgi vekalet sahiplerine anlık olarak verildi. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, örnek ve özgün bir modelle uygulanan Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'yla bu yıl da Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofrasında kurban bereketi yaşandığını belirtti.

Türk Kızılaya güvenerek vekaletlerini emanet eden hayırseverlere ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Kınık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve açlığın, kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda, kurban kesimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm hayırseverler emin olsunlar ki bizlere emanet ettikleri kurbanlar, veteriner kontrollerinden sonra Kızılay ekiplerinin gözetiminde, İslami usullere göre ve hijyenik koşullarda kesildi. Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren başlattığımız kesimlerimizi yurt dışında soğuk zinciri koruyarak anlık olarak dağıttık. Yurt içinde de anlık dağıtımlarımız oldu. Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kurban etlerinin büyük bir bölümünden hazırlayacağımız kavurma konservelerini ise yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştıracağız. Yurt içindeki bu faaliyetimizle kurban etlerini Kurban Bayramı dönemine sıkıştırmamış oluyoruz."

Salgın da olsa savaş da çıksa yardımlarını ulaştıran Kızılayın, sınırları aşan iyiliğin taşıyıcılığını yaptığını belirten Kınık, Kovid-19 pandemisinin, tüm dünyada milyonlarca insanın işini kaybetmesi ve gelirinin azalmasına yol açtığını anlattı.

"4 MİLYONDAN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNİN SOFRASINI BEREKETLENDİRİYORUZ"

Kınık, Türkiye'de de pandemi haricinde art arda depremler ve sel olaylarının meydana geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Elazığ, Van, Bingöl depremlerinden on binlerce kişi etkilendi. Kızılay olarak bu yıl vekalet alıp kestiğimiz kurbanlardan elde ettiğimiz etleri öncelikle toplumun bu kesimlerinin sofralarına taşıyoruz. Her ne kadar bu yıl için daha çok ülkemize yönelik yardım planlasak da yardımlarımıza ihtiyacı olan kardeşlerimize de kurban bereketini ulaştırdık. Türkiye dahil 17 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyetimiz oldu. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılaya veren hayırseverlerin kurbanları Balkanlar'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan 16 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu yıl kurban faaliyetimizi Afrika'da Güney Sudan, Tanzanya, Somali, Sudan, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Balkanlar'da Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Orta Doğu'da Filistin (Gazze/Kudüs), Irak, KKTC, Suriye ve Yemen'de gerçekleştirdik. Kampanyamızla yurt dışı ve yurt içi için aldığımız yaklaşık 150 bin hisselik vekaletle 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendiriyoruz."