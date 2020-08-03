Ukraynalı manken Çeşme'de darp edildi! Soruşturma başlatıldı!

'GÜVENLİK EKİBİMİZİN OLAYLA İLGİLİ DAHLİ YOK'

Beach club tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada ise "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" denildi.