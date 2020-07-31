31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sümeyra Tilki eşinin fotoğraflarını yayınladı! Elmalı’da yasak aşk skandalında ipin ucu kaçtı

Sümeyra Tilki eşinin fotoğraflarını yayınladı! Elmalı’da yasak aşk skandalında ipin ucu kaçtı

’yi sarsan Elmalı’nın İP’li Belediye Başkanı ’ün yasak aşk skandalında ipin ucu kaçtı. Halil Öztürk, “Kumpas kuruldu.” derken kimin kumpas kurduğunu ortaya koyamadı. Öte yandan ‘yasak aşk’ iddialarında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kez de , eşinin bir başka kadınla fotoğrafını paylaşıp “Asıl kocam beni aldattı” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
ABONE OL
Sümeyra Tilki eşinin fotoğraflarını yayınladı! Elmalı’da yasak aşk skandalında ipin ucu kaçtı

Antalya Elmalı Belediye Başkanı 'ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı yasak aşk iddiası günlerdir konuşuluyor. Hürriyet önceki gün tüm tarafların iddialarını detaylarıyla verdi.

Dün de eşinin kendisine kumpas kurduğunu savunan , 'nin başka bir kadınla fotoğrafını paylaşarak, "İşte her şeyin nedeni bu fotoğraf. Kendisi benimle evliyken başka evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Ben bunu öğrenince deliye döndü. Zaten fotoğraflar ortada. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli, çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor" dedi.

"ARTIK İPİN UCU KAÇTI"

Elinde fotoğraf ve ses kayıtları olduğunu kaydeden Tilki, "Bu belgeleri boşanma davamda delil olarak sunacaktım. Ama artık ipin ucu kaçtı. Herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu görsün. Mahkemede fotoğraf, ses kayıtları ve benle evliyken o kadınla yaptığı yazışmaları delil olarak sunacağım. Bundan sonra da konuşmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

"O FOTOĞRAF EVLENMEDEN ÖNCE"

Söz konusu fotoğrafın 2015-2016 yılına ait olduğunu savunan Ahmet Tilki, şöyle dedi:

"Kendi pisliklerini örtbas etmek için böyle davranıyorlar. Geçmişte herkesin ilişkisi olabilir. O fotoğraftaki kadını böyle bir şeyin içine çekmenin bir anlamı yoktu. Umarım o kadın da kendisine dava açar. Geçmişe gitmeye kalkarsak eşim benimle evlenmeden önce ilçe jandarma komutanı ile nişanlandı. Ama komutan bunun nasıl bir insan olduğunu öğrenince nişanı atıp tayinini istedi ve gitti."

"GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Geçmişte bir mensubu ile nişanlandığını doğrulayan Sümeyra Tilki, "Bu nasıl bir ahlaksızlık. Benim geçmişteki ilişkilerim kimseyi ilgilendirmez. Evet nişanlandım ama anlaşamadık ve ayrıldık. Bununla ilgili kimseye hesap vermem" dedi.

Antalya'yı sarsan olayda flaş gelişme! O eş konuştu ANTALYA'YI SARSAN OLAYDA FLAŞ GELİŞME! O EŞ KONUŞTU
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı! ELMALI BELEDİYE BAŞKANI HALİL ÖZTÜRK'ÜN YASAK AŞKI ANTALYA'YI SARSTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA