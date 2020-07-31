31 Temmuz 2020, Cuma
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Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

Orhan Kaptanoğlu idaresindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, Hasdere Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma devrildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Sürücünün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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