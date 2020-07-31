Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Orhan Kaptanoğlu idaresindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, Hasdere Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma devrildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
MORGA KALDIRILDI
Sürücünün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.