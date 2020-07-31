Sivas’ta 4 kişiyi katleden zanlının “ölüm” tehditleri ortaya çıktı!

Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun Denli ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti.

Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz G., Dursun Denli'den şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun Denli, konuşmak amacıyla Gülbeyaz G.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Dursun Denli ile aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında getirdiği tabancasını çeken Dursun Denli, Gülbeyaz G.'nin babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen Can Serkan'ın eşi Beyza Kandur'a ateş açtı.