Sivas'ta 'sevgili' katliamı! Etrafa kurşun yağdırdı: 4 ölü

Sivas'ta bir aile sevgilisi tarafından reddedilen adamın kurbanı oldu. Sevgilisinin evini basan gözü dönmüş adam, hedef gözetmeksizin etrafa kurşun yağdırdı. Aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti. Eli kanlı katil saldırıdan sonra kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde o katili arıyor.

Silahla ev bastı... Kendisini reddeden kadının ailesini öldürdü!

Olay Sivas'ta meydana geldi...

Bir kişi sevgilisiyle tartıştı, ayrıldı. Yeniden görüşmek isteyince de reddedildi.

Durumu kabullenemeyen adam, sevgilisinin evini bastı.

Aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ama; hiçbiri için yapılacak bir şey kalmamıştı..

4 kişinin katil zanlısı ise olay sonrası kayıplara karıştı... 4 kişinin katil zanlısı ise çok geçmeden yakalandı.