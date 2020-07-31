31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da orman yangını! 3 dönüm alan kül oldu

Adana'da orman yangını! 3 dönüm alan kül oldu

’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıktı. Yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020
ABONE OL
Adana'da orman yangını! 3 dönüm alan kül oldu

İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması sayesinde büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangında 3 dönüm alan küle döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA