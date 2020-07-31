Adana'da orman yangını! 3 dönüm alan kül oldu
Adana’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması sayesinde büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması sayesinde büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
İlk belirlemelere göre yangında 3 dönüm alan küle döndü.