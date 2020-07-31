Gaziantep'te kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu! 6 kişi gözaltında
Gaziantep'te kurban sahipleri ile kasaplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Gazikent Semt Pazarı'nda kesilen kurbanın derisini bir hayır kurumuna vermek isteyen hayvan sahipleriyle kasaplar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.