NASA'dan Salda paylaşımı! Mars'taki krater ile inanılmaz benzerlik

Eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Salda Gölü ile ilgili NASA Earth hesabından çok konuşulacak bir paylaşım geldi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'ta yer alan Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu açıkladı.

NASA, sosyal medya üzerinden Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin yan yana fotoğraflarını da paylaştı.

NASA, gezginci keşif aracı Perseverance aracı Mars'a gönderilmeden önce projede görev alan bazı araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını bildirdi.