İzmir'de şoke eden olay! Renginden şüphelendiği büyükbaş kurbanlık hasta çıktı

'İÇİNİ HASTALIK KAPLADIĞINI GÖRDÜK'

Yaşananı anlatan Gökhan Güler, "Biz ailemle birlikte kurbanlıklarımızı aldık. Getirdik buraya bağladık. Paranın da yüzde 80'ini peşin verdik. Kestiğimizde hayvanın içinin hastalık kapladığını gördük. Her sene kestiğimiz için az çok biz de anladık sıra dışı bir durum olduğunu. Erzincan'da uzun yıllardır kasaplık yapan bir akrabamıza durumu anlattım ve bir de video gönderdim. Bize, 'Bunu kesinlikle çöpe atacaksınız, bu hayvan tüberküloz olmuş' dedi. Sonra, asla yenmeyeceğinden emin olunca biz de devletimizin yetkililerini aradık. Hayvanı aldığımız kişi akrabamız. Kendisini aradık ve durumu bildirdik, ancak yardımcı olmak yerine bize hakaret etti" dedi.