Bursa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ile yolcu Bedri Seymen (50) için itfaiye arama kurtarma ekipleri ve 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.

3 yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı.