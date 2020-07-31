31 Temmuz 2020, Cuma
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İstanbul'da kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var

'un Tuzla ilçesinde pazarında istenmeyen görüntüler oluştu. İki aile üyeleri etleri bölüşmekte fikir ayrılığı yaşadı. Tartışmalar alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elindeki kurban bıçağı ile dehşet saçtı. Kavgada 3 kişi yaralandı, tüm aile üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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İstanbul'da kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

İstanbulda kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var İSTANBUL'DA KURBAN PAZARINDA BIÇAKLI KAVGA: YARALILAR VAR

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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