31 Temmuz 2020, Cuma
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İzmir’de kamyonet kasasında kurban kestiler

Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkası, alanı olarak kullanıldı. Hijyenden uzak yapılan kesim, kameralara yansıdı. Sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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İzmir’de kamyonet kasasında kurban kestiler

Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi.

PLAKAYI KARTONLA KAPATMIŞLAR

Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla yapıldığı görüldü.

TEPKİ TOPLADI

Hem belediye hem de ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı.

YOL KENARINDA…

Öte yandan çevre yolunun Uzundere mevkiinde, otoyolun hemen yanında, bir büyükbaş hayvanın kesilmesi de görüntülendi.

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