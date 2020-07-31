Eniştesine kurşun yağdırıp ölmesini bekledi! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden bir süre önce çıkan Ziyaettin Yavuz, eşinin eniştesiyle ilişkisi olduğunu ileri sürerek cadde ortasında eniştesi Bayram Özmen'i silahla vurarak öldürdü.

Olay, 29 Kasım günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce çıkan Ziyaettin Yavuz, evi terk eden eşinin evine geri döndükten sonra intihar etmişti. İddiaya göre genç kadının enişte Bayram Özmen'le b ir ilişkisi vardı. Bunu öğrenen Ziyaettin Yavuz, Bayram Özmen'i öldürmek için bir silah satın aldı. Gaziosmanpaşa meydana çıkarak Özmen'i bekleyen genç adam, oğluyla gelen Özmen'i belinden çıkarttığı silahla vurdu. 7 kuşun isabet eden Özmen olay yerinde hayatını kaydederken, Ziyaettin Yavuz polislere teslim oldu.

KARIMIN İLİŞKİSİ VARDI DİYE VURDUM

Yavuz, ifadesinde ise, "Ben 2 ay kadar önce Silivri Açık ceza evinde kaldım, denetimli serbestlik ile tahliye oldum. Beni biri aradı. Eşin seni aldatıyor dedi. Eşim evi terk edip geri dönmüştü. Bu sırada evde intihar etti. Yaptığım araştırmada eşimin neden intihar ettiğini öğrendim. Ablamın eşiyle Bayram Özmen'le aralarında ilişki varmış. Olay günü tesadüfen Bayram Özmen ve oğlu Ömer Özmen yürüyerek geçtiler. Ben bu kişilerin o an oradan geçeceğini daha öncesinde bilmiyordum, tamamen tesadüftür. Bu sırada benim üzerimde bana ait, ruhsatı olayan bir silah vardı. Ben Bayram'a seslendim. "Gel bir konuşalım" dedim. Bayram bana dönerek küfrederek "Karına sahip çıksaydın" dedi. Ben de silahla öldürdüm' dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İfadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ziyaettin Yavuz hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ziyaettin Yavuz hakkında Tasarlayarak Öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Dilek Yaman/Sabah)