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İstanbul'da kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var
İstanbul'un Tuzla ilçesinde Kurban pazarında istenmeyen görüntüler oluştu. İki aile üyeleri etleri bölüşmekte fikir ayrılığı yaşadı. Tartışmalar alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elindeki kurban bıçağı ile dehşet saçtı. Kavgada 3 kişi yaralandı, tüm aile üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.
Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.
Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.