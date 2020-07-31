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İstanbul'da kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var

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Giriş: 31.07.2020 12:43
Güncelleme:31.07.2020 12:48
İstanbul'un Tuzla ilçesinde Kurban pazarında istenmeyen görüntüler oluştu. İki aile üyeleri etleri bölüşmekte fikir ayrılığı yaşadı. Tartışmalar alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elindeki kurban bıçağı ile dehşet saçtı. Kavgada 3 kişi yaralandı, tüm aile üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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