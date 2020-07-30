İstanbul’da kediyi ezen sürücü kamerada
Arnavutköy'de İstiklal Mahallesi'nde 28 Temmuz'da akşam saatlerinde bir sürücü sokakta yolun karşısına geçmek isteyen kediyi ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ara sokakta ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yavru bir kediyi ezdi.
YARDIMA KOŞTULAR
Durmayan otomobil olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koştu.
GENÇLER GÖMDÜ
Ölen kedi, mahalledeki gençler tarafından gömüldü. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.