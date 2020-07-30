30 Temmuz 2020, Perşembe
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İstanbul’da kediyi ezen sürücü kamerada

Arnavutköy'de İstiklal Mahallesi'nde 28 Temmuz'da akşam saatlerinde bir sokakta yolun karşısına geçmek isteyen kediyi ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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İstanbul’da kediyi ezen sürücü kamerada

Ara sokakta ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yavru bir kediyi ezdi.

YARDIMA KOŞTULAR

Durmayan otomobil olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

GENÇLER GÖMDÜ

Ölen , mahalledeki gençler tarafından gömüldü. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da kediyi ezen sürücü kamerada İSTANBUL’DA KEDİYİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA

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