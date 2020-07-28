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Ermenistan'a gözdağı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana uygun olarak Azerbaycan'da kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak. Ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos'ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 28.07.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 15:33
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Ermenistan'a gözdağı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Bakü'ye geldi.

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Ermenistan'a gözdağı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Bakü'ye gelen Türk askerleri törenle karşılandı. Törenin ardından askerler Bakü'deki askeri birliklere yerleştirildi.

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Ermenistan'a gözdağı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

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Ermenistan'a gözdağı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

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Ermenistan'a gözdağı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği saldırının altında yatan nedenin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Demir İpek Yolu Hattı projeleri olduğunu ifade etti. Hacıyev, yarın Bakü'de, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ortaklığında gerçekleştirilecek askeri tatbikatın önemine vurgu yaparak "Düşman hedefleri nasıl etkisiz hale getiriliyor, bu tatbikatta anlayacağız" dedi.