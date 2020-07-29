Zeynep Şenpınar cinayetinde şok detay! 25 dakika müdahale edilmesine izin vermemiş

BIÇAKLA SALDIRMIŞ…

Zanlının odaya ilk giren İfade veren 112 görevlilerinden S.A'ya bıçakla saldırdığı ve bunun üzerine 112 görevlisinin yerde yatan Zeynep'e ilk müdahaleyi yapamadan dışarı çıkmak zorunda kaldığına da iddianamede yer verildi.

İlk müdahalenin olay yerine gelen polislerden birinin ayağını kapıya koyarak, kapının kapanmasını engellemesinden sonra yapıldığına yer verilen iddianame de "Sanık 112 ekibine ve polisin müdahalesine izin vermemiştir. Sanık, nitelikli kasten öldürme suçunun yanında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamaktan da yargılanmalıdır" ifadesine de yer verildi.

Tutuklu sanık Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı açıklanmıştı.